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Из жизни

24 ноября в Пензенской области сохранится сильный ветер

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В ночь на воскресенье, 24 ноября, в большинстве районов Пензенской области, по прогнозам Приволжского УГМС, ожидается умеренный дождь. Температура воздуха останется плюсовой - от 2 до 7 градусов тепла.

Также синоптики пообещали, что в регионе сохранится сильный юго-восточный ветер, местами его порывы достигнут 19 м/с.

Утром в воскресенье ожидается небольшой дождь, термометр покажет +3…+4.

Днем будет облачно, с осадками от небольших до сильных, переходящих в мокрый снег, на фоне +2…+7 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что дождь и мокрый снег в область принесет южный циклон, погода резко изменится.

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