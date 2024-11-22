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Из жизни

Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 23 ноября

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В Пензенской области, по прогнозу Приволжского УГМС, в ночь на субботу, 23 ноября, будет преимущественно без осадков. Термометр покажет -4…+1 градус.

Утро выдастся пасмурным, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха - около нуля градусов.

Днем ожидается юго-восточный ветер с порывами 15-20 м/с, а в некоторых районах - до 25 м/с. Ранее из-за этого в регионе объявили штормовое предупреждение.

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидается небольшой дождь. Воздух прогреется до +3…+8 градусов.

Согласно народным приметам, иней утром 23 ноября предвещал заморозки. Если в этот день дул ветер, то ожидали прихода метели.

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