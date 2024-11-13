Городищенец задолжал 1 млн рублей и едва не потерял оружие

13.11.2024 | 09:32

Житель Городищенского района не торопился возмещать ущерб в 1 млн рублей, причиненный лесному хозяйству Пензенской области.

В отношении мужчины возбудили исполнительное производство. Он выплачивал долг нерегулярно, размер платежей составлял 1-5 тыс. рублей.

Судебный пристав установил, что у должника имеется зарегистрированное огнестрельное оружие, и наложил на него арест. Мужчине вручили требование об изъятии и передаче имущества на реализацию.

«Эта мера оказала на должника серьезное воздействие: осознав возможные последствия, он принял решение незамедлительно погасить весь долг», - сообщили в пресс-службе УФССП по Пензенской области.

В скором времени мужчина вернул всю сумму и погасил исполнительский сбор.