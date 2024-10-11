Пензенцы с Аустрина рискуют в зиму остаться без горячей воды

11.10.2024 | 20:45

Жители пятиэтажки на улице Аустрина, 152, опасаются, что в зиму останутся без горячей воды. О проблеме горожанин Михаил Ш. сообщил на странице администрации Пензы во «ВКонтакте» в пятницу, 11 октября.

На доске объявлений появилась информация от управляющей компании, где собственников предупреждают об отключении газа «в связи с выявленными нарушениями, которые были допущены при строительстве дома». Подчеркивается, что «газоснабжение газовых колонок отключается в целях безопасности жителей».

Люди запаниковали. Чего ждать и когда можно будет воспользоваться колонками для подогрева воды, неизвестно.

Представитель городской администрации пояснил, что система вентиляции в многоквартирном доме № 152 на улице Аустрина не отвечает санитарным нормам и правилам.

«В настоящее время ведется работа по обследованию существующей системы вентиляции для принятия дальнейшего решения по данному вопросу», - говорится в ответе.

Холода между тем уже пришли. На этой неделе осень вступила в свои права, не за горами и зима с трескучими морозами.