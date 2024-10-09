Автолюбительница с ребенком попала в беду по дороге в Пензу

09.10.2024 | 18:08

Автолюбительница за рулем Honda попала в беду на трассе Пенза - Шемышейка - Лопатино в Шемышейском районе.

Иномарку с включенными аварийными сигналами на обочине заметили сотрудники Госавтоинспекции, дежурившие на 34-м километре дороги.

Инспекторы подъехали к машине, увидели молодую женщину за рулем и ее пассажира, мальчика 12 лет. Выяснилось, что автолюбительница направлялась в Пензу к родственникам, но по дороге спустило колесо.

«Самостоятельно устранить неполадку автоледи не смогла, поскольку у нее не оказалось насоса», - рассказали в ГАИ.

Инспекторы помогли женщине, устранили неисправность. Поблагодарив их, она продолжила путь.

«Личный состав Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи автомобилистам, попавшим в затруднительную ситуацию. Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу или по телефонам дежурной части ГИБДД: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - напомнили водителям в управлении Госавтоинспекции по Пензенской области.