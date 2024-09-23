72-летняя пензячка перестала писать в соцсетях об СВО после штрафа

72-летнюю пензячку оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России.
В июне этого года пенсионерка разместила на странице в соцсети комментарий, в котором негативно высказалась о действиях ВС РФ на территории Украины.
Ее сообщение во время мониторинга обнаружили сотрудники правоохранительных органов. В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении.
Пензячка не признала вину, но, несмотря на это, Октябрьский районный суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
Не согласившись с решением, пенсионерка подала апелляцию, при рассмотрении которой вину уже не оспаривала, но указала, что на темы СВО больше не пишет.
Тем не менее вышестоящая инстанция признала постановление законным и обоснованным, сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.
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