Водитель подал иск к Пензе после ДТП из-за рухнувшего дерева

12.08.2024 | 10:44

Вступило в силу решение суда о взыскании морального вреда в пользу 45-летнего водителя, пострадавшего в ДТП. Ответчиком по иску выступало муниципальное образование «Город Пенза».

Еще год назад, 8 августа 2023-го, Ленинский районный суд постановил, что мужчина попал в аварию по вине управления ЖКХ.

27 мая 2022-го пензенец ехал на Kia Ceed, и на ул. Карпинского, в районе Новозападного кладбища, на дорогу рухнуло дерево.

«Водитель применил экстренное торможение, но наезда на дерево избежать не удалось. Автомобиль стало заносить и вынесло на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем КамАЗ», - сообщили в областном суде.

Пензенец получил множественные переломы.

В прошлом году суд обязал ответственное за своевременное удаление аварийных деревьев управление ЖКХ оплатить водителю стоимость ремонта машины (более 709 тыс. рублей), расходы на оценку ее повреждений, экспертизу, услуги представителя и кадастрового инженера (84 тыс. рублей), рассказали в прокуратуре Пензенской области.

После этого мужчина обратился в суд с иском о компенсации причиненных нравственных и физических страданий. 9 апреля 2024 года его требования были частично удовлетворены: муниципальное образование «Город Пенза» в лице управления ЖКХ обязали выплатить пострадавшему 500 тыс. рублей.

Ответчик посчитал размер взысканной компенсации завышенным.

«Представитель ответчика подал жалобу, которую судебная коллегия по гражданским делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения», - подвели итог в пресс-службе суда.