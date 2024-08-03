В Пензе из окна многоэтажки «пролился дождь» из мешков с мусором

Мешки со строительным мусором один за другим полетели из окна многоэтажного дома в Пензе. Таким образом рабочие решили избавить себя от излишних хлопот.
Очевидица, живущая несколькими этажами ниже, запечатлела эту картину на камеру и выложила в Сеть. На кадрах видно, что набитые тяжелым содержимым мешки с громкими хлопками бьются о газон.
Женщина обеспокоилась, что в любой момент может пострадать ее окно.
«Был дождь из воды, а теперь дождь из строительного мусора. Вопрос: кто это будет теперь убирать?» - спрашивает она.
В итоге часть газона просто исчезла под грудой мешков.
Комментаторы рассудили, что мешок вряд ли отлетит в окно, а вот сброшенные с высоты доски вполне могут отскочить на приличную высоту.
«А если кому на голову? Окна заменить можно, а убьет если?», «Мало ли кто там решит идти и не заметит», - написали они.
«У нас соседи с 8-го этажа таким образом избавились от дивана», - поделился один из подписчиков.