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Из жизни

В Пензе из окна многоэтажки «пролился дождь» из мешков с мусором

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Мешки со строительным мусором один за другим полетели из окна многоэтажного дома в Пензе. Таким образом рабочие решили избавить себя от излишних хлопот.

Очевидица, живущая несколькими этажами ниже, запечатлела эту картину на камеру и выложила в Сеть. На кадрах видно, что набитые тяжелым содержимым мешки с громкими хлопками бьются о газон.

Женщина обеспокоилась, что в любой момент может пострадать ее окно.

«Был дождь из воды, а теперь дождь из строительного мусора. Вопрос: кто это будет теперь убирать?» - спрашивает она.

В Пензе из окна многоэтажки «пролился дождь» из мешков с мусором

В итоге часть газона просто исчезла под грудой мешков.

Комментаторы рассудили, что мешок вряд ли отлетит в окно, а вот сброшенные с высоты доски вполне могут отскочить на приличную высоту.

«А если кому на голову? Окна заменить можно, а убьет если?», «Мало ли кто там решит идти и не заметит», - написали они.

«У нас соседи с 8-го этажа таким образом избавились от дивана», - поделился один из подписчиков.

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Источник — видео и фото Александры Кузнецовой, «Пенза новости»
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