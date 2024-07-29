На Барковке пьяный водитель 30 минут пытался уехать от ГАИ

29.07.2024 | 09:55

В Пензе сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя, который в течение получаса пытался от них скрыться.

Полицейские обратили внимание на автомобиль Kia Rio на улице Долгой (Барковка). Они потребовали, чтобы водитель остановился, но тот увеличил скорость и продолжил движение.

Госавтоинспекторы стали преследовать пензенца. Уезжая от них, мужчина нарушал правила дорожного движения и создавал аварийно опасные ситуации.

В итоге его все-таки задержали. «Водитель отказался выйти из автомобиля и пытался скрыться. К нему на основании федерального закона о полиции была применена физическая сила», - сообщил инспектор ДПС ОДПС ОГИБДД УМВД России по г. Пензе Евгений Кусмарцев.

39-летнему пензенцу провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат - 1,8 мг/л при допустимых 0,16. «Я знаю, я пьяный», - прокомментировал водитель.

На мужчину составили протокол, его Kia Rio переместили на специализированную стоянку.

«Если вы стали очевидцем вождения автомобиля, мотоцикла или другого транспортного средства в состоянии опьянения, сразу же сообщите об этом в полицию по телефону 02 (со стационарного телефона) или 102 (с мобильного). Запомните приметы транспортного средства: его цвет, марку и регистрационный номер, а также приметы лица, управляющего им. Помните: возможно, ваша активная гражданская позиция поможет предотвратить беду», - обратились к пензенцам в областном УМВД России.