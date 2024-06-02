Из-за отсутствия воды в Золотаревке возбудят уголовное дело

02.06.2024 | 11:19

В Золотаревке Пензенского района жители трех многоквартирных домов остались без централизованного водоснабжения из-за аварии на сетях. ЧП случилось 11 января, но ресурса нет до сих пор.

Не дождавшись помощи от властей, сельчане поделились своей проблемой в соцсети «ВКонтакте».

«Питьевую воду нам никто не подвозил и до сих пор не подвозит. Вместо этого нам поставили колонку с технической водой, за которую мы платим 50 руб. с человека», - пожаловалась местная жительница в посте в группе «Черный список Пенза».

Сельчанам пообещали приступить к ремонту сетей, когда сойдет снег и наступит благоприятная для работ погода. К тому моменту выяснилось, что ответственность за водоснабжение домов никто не несет, сети не находятся на балансе ресурсников.

«Нам было предложено произвести работы за свой счет. А это около 600 000 руб. Почти 4 месяца мы пьем техническую воду и носим ее с колонки, чтобы помыть своих детей», - рассказала сельчанка.

Проблема привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Владимиру Игнатенкову возбудить уголовное дело по факту длительного отсутствия ресурса и представить доклад о ходе расследования.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в СК России.