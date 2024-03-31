Юному пензенцу по дороге в Краснодар потребовалась помощь омбудсмена

31.03.2024 | 09:38

В субботу, 30 марта, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова помогла матери подростка с расстройством аутического спектра (РАС). Мальчику стало плохо в плацкартном вагоне поезда.

Ребенок с матерью поехали из Пензы в краснодарский санаторий для лечения и реабилитации. По дороге у подростка случилось обострение.

Женщина попросила перевести сына в купе, однако ей заявили, что мест там нет. Тогда пензячка позвонила омбудсмену.

«Я получила эту информацию и обратилась к руководителю Куйбышевского отделения «РЖД» в Пензенской области Снаткину Д. В. с просьбой посодействовать в оказании помощи матери ребенка-инвалида», - рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Елена Столярова.

Дмитрий Снаткин быстро связался со своими коллегами, и вскоре начальник поезда подключился к решению проблемы.

«Буду отслеживать ситуацию», - пообещала Столярова.