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Из жизни

В зоопарке рысей переселили в новый вольер после жалоб пензенцев

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Жалобы пензенцев, которых удручало жилище рысей в зоопарке, оказались услышаны. Животных переместили в новый вольер.

В конце февраля один из пользователей поделился в Сети впечатлениями о походе в зоосад. Он оценил ухоженные территории и все изменения к лучшему, но пожалел сибирскую рысь.

В зоопарке рысей переселили в новый вольер после жалоб пензенцев

«Я помню времена, когда большинство животных жили в этих ужасных, маленький железных клетках. На данной момент в такой клетке осталась только эта рысь. Вода и еда у нее просто превратились в лед, ей там явно некомфортно!

Для примера: у волков, тигров, львов и лис территория в десятки раз больше, к тому же есть теплые пространства, где они могут погреться. У тигров там вообще два огромнейших вольера. Вопрос! Чем так провинилась сибирская рысь, почему ей не досталось места под солнцем?» - поинтересовался горожанин.

Во вторник, 12 марта, в Пензенском зоопарке сообщили о перемещении хищников - долгожителей Ромула и Масяни.

«Переезд пережили нормально. На минуточку, Роме 17 лет, а Масе 23 года. Почтенный возраст для кошачьих. Новое жилье им нравится, ведь в нем сделан свеженький ремонт. Желаем нашим пушистым любимцам встречать старость комфортно и спокойно на новом месте», - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале учреждения.

Источник фото № 2 - t.me/chs_penza.

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Источник — видео Пензенского зоопарка
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