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Из жизни

«Хорошо хоть, не горим»: пензенцы еле выбрались из запертой маршрутки

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Утром в понедельник, 26 февраля, пензенцы, севшие в маршрутку № 9м, оказались заперты в салоне. Покидать его людям пришлось нестандартным способом.

Происшествие запечатлели на видео, которое появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Автор поста рассказал, что заклинило главную дверь, ее безуспешно пытались выбить в течение примерно 30 минут.

«На просьбу открыть запасной выход водитель заявил: «Он не работает». И на просьбу вызвать 112 никто не отреагировал. Пассажиры отшучивались о ситуации: «Хорошо хоть, не горим», - описал произошедшее автор поста.

Пензенцы также поинтересовались, каким образом водитель проверял маршрутку перед рейсом, но тот не смог ответить на вопрос.

В итоге пассажиры маршрутки, отправившейся до конечной остановки, вынуждены были перелезть через высокие спинки передних сидений и выбраться через дверь рядом с ними.

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Источник — видео группы «Сова Пенза авто»
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