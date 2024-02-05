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Из жизни

В р. п. Лунино приставы пришли к должнику и спасли ему жизнь

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В рабочем поселке Лунино судебные приставы пришли к должнику и оказались как никогда кстати. Дом мужчины и он сам могли сгореть.

Это случилось 26 января. Сотрудники УФССП приехали к местному жителю для его принудительного привода, постучали в дверь, но никто не откликался. Тогда они посмотрели в окно и заметили мужчину. Через некоторое время он открыл.

В р. п. Лунино приставы пришли к должнику и спасли ему жизнь

«Мы почувствовали запах гари и увидели сильное задымление со стороны кухни. Как позже выяснилось, гражданин спал и не почувствовал. Я сразу же принялся эвакуировать мужчину и оказывать ему первую медицинскую помощь», - отметил судебный пристав по ОУПДС Лунинского РОСП УФССП России по Пензенской области Алексей Акимов.

Его коллега Алексей Денисов зашел внутрь, убедился, что людей там больше нет, и увидел горящий подоконник, рядом с которым работала электрическая плитка. Он отключил дом от сети и потушил огонь.

Это не первый случай в Пензенской области, когда сотрудники УФССП спасают жизни. Ранее в областном центре пристав Евгения Скоробогатова помогла собаке, провалившейся в глубокий колодец.

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Источник — фото r58.fssp.gov.ru
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