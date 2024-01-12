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Из жизни

Поездка на такси в Пензу стала самой дорогой в России

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Самую дальнюю и дорогую поездку на такси в новогодние праздники совершил житель страны, пожелавший добраться из Москвы в Пензу, сообщает сервис «Таксиагрегатор», входящий в группу компаний QIWI.

Заказ был сделан 5 января.

«Расстояние между точками по маршруту составило 692 км, а итоговая стоимость поездки превысила 83 тыс. рублей», - говорится в исследовании, поступившем в редакцию издания «Подмосковье сегодня».

Цена является адекватной, подсчитал эксперт-экономист.

«В среднем стоимость одного километра дороги на такси даже в обычные дни составляет порядка 50-100 рублей. Исходя из этого, берем минимум и умножаем 692 км на 50 рублей. Получится почти 35 тыс. рублей.

При этом надо понимать, что обратная дорога будет осуществляться уже без пассажиров, поэтому такая поездка в один конец должна окупиться сполна. Отсюда и стоимость, которая соответствует поездке в 1 400 км», - объяснил он.

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