На проспекте Победы водитель автовышки потерял опасный груз

13.12.2023 | 21:14

Видеорегистратор пензенского автомобилиста снял опасный момент на проспекте Победы в областном центре. Водитель автовышки не заметил, как потерял свой груз.

Видео появилось вечером в среду, 13 декабря, в соцсети «ВКонтакте».

ЧП случилось в 10:09. Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора у пешеходного перехода. Впереди него оказалась автовышка.

Когда загорелся зеленый и автомобилисты тронулись, с автовышки упала незакрепленная огромная катушка. Она покатилась и чудом не задела ни пешеходов, заканчивавших пересекать проезжую часть, ни машины других участников движения.

При этом шофер не заметил ЧП и продолжил путь. Катушка, прикрепленная тросом к автовышке, отправилась следом.

Груз, который падает из автомобилей, нередко создает на дорогах аварийные ситуации, перекрывает полосы движения.

Например, 4 декабря на трассе М-5 в Бессоновском районе водителю пришлось экстренно затормозить, и из кузова на дорогу посыпались доски. Они перекрыли часть дороги, образовался затор.