На проспекте Победы водитель автовышки потерял опасный груз

Видеорегистратор пензенского автомобилиста снял опасный момент на проспекте Победы в областном центре. Водитель автовышки не заметил, как потерял свой груз.
Видео появилось вечером в среду, 13 декабря, в соцсети «ВКонтакте».
ЧП случилось в 10:09. Владелец регистратора остановился на красный сигнал светофора у пешеходного перехода. Впереди него оказалась автовышка.
Когда загорелся зеленый и автомобилисты тронулись, с автовышки упала незакрепленная огромная катушка. Она покатилась и чудом не задела ни пешеходов, заканчивавших пересекать проезжую часть, ни машины других участников движения.
При этом шофер не заметил ЧП и продолжил путь. Катушка, прикрепленная тросом к автовышке, отправилась следом.
Груз, который падает из автомобилей, нередко создает на дорогах аварийные ситуации, перекрывает полосы движения.
Например, 4 декабря на трассе М-5 в Бессоновском районе водителю пришлось экстренно затормозить, и из кузова на дорогу посыпались доски. Они перекрыли часть дороги, образовался затор.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀