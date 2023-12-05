В Бессоновском районе выпавшие из грузовика доски остановили движение

В Бессоновском районе потерянные водителем грузовика марки ГАЗ доски собрали сотрудники ГИБДД.
Инцидент произошел на трассе М-5 в понедельник, 4 декабря. Шоферу пришлось экстренно затормозить, и из кузова на проезжую часть посыпался груз: десятки досок по 4 метра каждая.
«При этом древесные изделия перекрыли правую полосу автомобильной дороги федерального значения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они дежурили неподалеку и увидели, как на трассе вдруг образовалась пробка.
Выяснив причину, правоохранители помогли погрузить доски и надежно их закрепить.
«Шофер поблагодарил сотрудников за неравнодушие и помощь в сложной ситуации, после чего продолжил движение», - добавили в ГИБДД.
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