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Происшествия

В Бессоновском районе выпавшие из грузовика доски остановили движение

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В Бессоновском районе потерянные водителем грузовика марки ГАЗ доски собрали сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе М-5 в понедельник, 4 декабря. Шоферу пришлось экстренно затормозить, и из кузова на проезжую часть посыпался груз: десятки досок по 4 метра каждая.

«При этом древесные изделия перекрыли правую полосу автомобильной дороги федерального значения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Бессоновском районе выпавшие из грузовика доски остановили движение

На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они дежурили неподалеку и увидели, как на трассе вдруг образовалась пробка.

В Бессоновском районе выпавшие из грузовика доски остановили движение

Выяснив причину, правоохранители помогли погрузить доски и надежно их закрепить.

«Шофер поблагодарил сотрудников за неравнодушие и помощь в сложной ситуации, после чего продолжил движение», - добавили в ГИБДД.

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Источник — фото УГИБДД УМВД РФ по области
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