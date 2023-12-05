В Бессоновском районе выпавшие из грузовика доски остановили движение

05.12.2023 | 09:32

В Бессоновском районе потерянные водителем грузовика марки ГАЗ доски собрали сотрудники ГИБДД.

Инцидент произошел на трассе М-5 в понедельник, 4 декабря. Шоферу пришлось экстренно затормозить, и из кузова на проезжую часть посыпался груз: десятки досок по 4 метра каждая.

«При этом древесные изделия перекрыли правую полосу автомобильной дороги федерального значения», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

На помощь водителю пришли сотрудники Госавтоинспекции. Они дежурили неподалеку и увидели, как на трассе вдруг образовалась пробка.

Выяснив причину, правоохранители помогли погрузить доски и надежно их закрепить.

«Шофер поблагодарил сотрудников за неравнодушие и помощь в сложной ситуации, после чего продолжил движение», - добавили в ГИБДД.