Росгвардейцы помогли пензячке выбраться из сугроба

12.12.2023 | 19:10

В Пензе росгвардейцы не оставили девушку-водителя в беде и помогли ей выбраться из снежного плена.

Пенязячка ехала на Lada Granta по улице Пушкина. Неподалеку от перекрестка с улицей Кулакова из-за снежного наката ее машину занесло на обочину, а затем - в сугроб. Там она и увязла, сдвинуться с места не получалось.

Проезжавшие мимо бойцы Росгвардии увидели, что произошло, и не раздумывая пришли на помощь.

«Они откопали застрявший в глубоком снегу автомобиль и вытянули на проезжую часть. После чего, убедившись, что автоледи беспрепятственно смогла следовать дальше, вернулись к патрулированию маршрута», - рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Кстати, в ведомстве об эпизоде узнали случайно - от пензячки, которую выручили бойцы. Она позвонила в управление и попросила поблагодарить их.

«Огромное спасибо этим отзывчивым и скромным ребятам», - сказала девушка.