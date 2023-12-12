На очистку частного сектора Пензы от снега в 2024 году нужно 12,8 млн

12.12.2023 | 20:25

В Пензе на очистку от снега второстепенных дорог и проездов в частном секторе готовы потратить 12 млн 822 тыс. 940 рублей. Такова общая сумма средств, заложенных на проведение четырех закупок «Пензавтодором».

Речь идет о выполнении работ в четырех районах города в период с 1 января по 31 марта 2024 года: Железнодорожном - на 4 млн 703 тыс. 16 рублей, Первомайском - на 4 млн 358 тыс. 266, Ленинском - на 2 млн 260 тыс. 932 и Октябрьском - на 1 млн 500 тыс. 726 рублей.

Согласно документам, очистка дорог от снега до твердого основания должна производиться во всю их ширину, лед необходимо скалывать.

Снег нужно формировать в валы, но так, чтобы обеспечивалась безопасность движения пешеходов и не повреждались зеленые насаждения.

Сброс или складирование снега, засоренного песко-соляной смесью и бытовыми отходами, на тротуары и газоны запрещается. Также нельзя сдвигать валы с убираемой территории на соседнюю, где работы не проводятся.