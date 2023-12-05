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Из жизни

Владелица собак бурно отреагировала на замечания и попала в суд

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Жительница Наровчатского района не добилась отмены наказания за оскорбление соседки. Та сделала ей несколько замечаний по поводу содержания собак и их поведения во дворе многоквартирного дома.

Хозяйка животных отреагировала грубо, унизив честь и достоинство односельчанки в неприличной форме. Оскорбленная соседка не стала терпеть и написала заявление.

В сентябре этого года мировой судья признал владелицу псов виновной в правонарушении и оштрафовал на 3 000 рублей.

Женщина обжаловала постановление, заявив, что никаких оскорбительных выражений не высказывала, однако свидетели подтвердили обратное.

«Суд пришел к выводу о законности и обоснованности обжалуемого постановления и отсутствию оснований для удовлетворения жалобы», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

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