Во дворе на улице Свердлова в Пензе снова рухнуло дерево

09.11.2023 | 21:44

В четверг, 9 ноября, во дворе дома № 38 на улице Свердлова снова рухнуло дерево. Точнее, остатки ясеня, часть которого обвалилась в середине октября.

Чуть больше 3 недель назад шквальный ветер обломил у дерева огромный сук. Он загородил путь жильцам пятиэтажки.

Машины, припаркованные рядом, не пострадали. Особенно повезло «Ладе-Гранте»: ветви скользнули по корпусу, не повредив его.

В этот раз удача отвернулась от местных автомобилистов. Cтвол с оставшимися ветками рухнул на 2 машины.

Накануне региональное ГУ МЧС России предупреждало, что 9 ноября прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Указывалось, что вероятны порывы восточного ветра до 15-18 м/с.