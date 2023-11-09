Пензенец назвал позорищем неработающие фонари в центре города

09.11.2023 | 10:47

В центре Пензы имеются проблемы с освещением улиц. Так считает горожанин Александр И., оставивший жалобу на странице губернатора во «ВКонтакте».

«Совершенно непонятно, почему десятки ламп наружного освещения много месяцев не горят или мигают, несмотря на многочисленные обращения и заявки??! Ул. Славы (четная сторона), двор Славы, 5, почти вся ул. Куприна, ул. Сборная, ул. Московская, 88, центральный почтамт и т. д. Горсвет и управление ЖКХ начнет работать?! Это же позорище! За каждую световую точку тратятся бюджетные деньги!» - написал мужчина.

Специалист управления ЖКХ откликнулся на жалобу и предложил Александру обратиться в «Пензенскую горэлектросеть» по телефону 56-53-54.

«Диспетчер зафиксирует точное местоположение неработающих участков освещения и направит ремонтную бригаду для выяснения причины и устранения проблемы», - говорится в ответе.

Но пензенцу такой совет пришелся не по душе.

«Дежурная и стандартная отписка! Заявку делал месяц назад, результата нет! Вы должны это делать, а не жители города!!!» - подчеркнул Александр, и на этом обсуждение темы завершилось.