Полмиллиона рублей: в Пензе детсад компенсирует моральный вред ребенку

03.11.2023 | 12:06

В Пензе суд взыскал с детского сада компенсацию морального вреда в пользу воспитанника, получившего травмы во время прогулки.

15 июля 2022-го около 17:30 мальчик 2015 года рождения забрался на металлический домик для игр, а когда решил спрыгнуть с него, зацепился ногами и упал лицом вниз.

Проверка показала, что во время инцидента ребенок находился без присмотра со стороны воспитателя.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Родители мальчика, которому понадобились операция и болезненное лечение, запросили компенсацию морального вреда в размере полумиллиона рублей.

«Из-за полученной травмы он не пошел в первый класс, перестал заниматься в спортивной секции, его образ жизни сильно изменился. В настоящее время испытывает значительные страдания, постоянно наблюдается у врачей, получает лечение», - уточнили в пресс-службе Железнодорожного районного суда со ссылкой на законную представительницу пострадавшего.

В итоге суд встал на сторону ребенка и удовлетворил требования.