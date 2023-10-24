25 октября на смену дождю и снегу придут мороз и солнце

24.10.2023 | 22:00

В среду, 25 октября, в Пензенской области не ожидают существенных осадков. Прогнозируется переменная облачность, так что временами можно будет порадоваться солнцу.

По данным регионального гидрометцентра, ночью уличные термометры покажут -2... -4 градуса, днем всего 0... +2. Будет дуть умеренный северный ветер с порывами до 8-13 метров в секунду.

Ранее пензенцев предупреждали о перестройке погоды на ненастную осень.

«Сохранится попеременное влияние циклонов и поля повышенного атмосферного давления. Периоды с интенсивными осадками смешанного характера и порывистым ветром станут сменяться солнечными и морозными днями.

Из-за «температурных качелей» и выпадения осадков обстановка на дорогах области останется напряженной», - сообщали синоптики Приволжского УГМС.