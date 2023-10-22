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Из жизни

В Пензе с пенсионерки взяли 17 400 рублей за подключение принтера

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В Пензе «компьютерный мастер» взял с пенсионерки 17 400 рублей за подключение принтера. Сообщение о случившемся появилось в одном из местных телеграм-каналов.

«Внимание: мошенники!!! Мою маму-пенсионерку обманул компьютерный мастер. Вызов был для подключения принтера к компьютеру. В итоге сумма работ составила 17 400 руб.!!! Фактически он украл месячную пенсию у моей мамы!» - написал автор.

В листовке, иллюстрирующей сообщение, указано, что частный «мастер» живет рядом, придет быстро и работает без выходных. Он обещает «установку Виндоус» и других программ, чистку от пыли и грязи, удаление вирусов и скидку пенсионерам в 30%.

Пензенцы в комментариях не удивились случившемуся. «Такие листовки давно ходят по людям», «Мошенники по всей РФ и РБ работают больше года», «Вот гад! Нам тоже такие приносят, и достаточно давно!» - поделились горожане в комментариях.

В начале 2023 года 9 человек в возрасте от 18 до 24 лет, жители Пензенской и Нижегородской областей, были задержаны по подозрению в хищении денег у горожан под видом ремонта компьютерной техники.

По версии следствия, они распространяли листовки с предложением услуг по ремонту компьютерной техники. Когда владелец компьютера звонил по номеру, к нему приходил «мастер». Если он понимал, что заказчик не разбирается в нюансах, то сообщал, что в компьютере обнаружен вирус. Также лжеспециалисты устанавливали клиентам пиратское программное обеспечение, выдавая его за лицензионное.

Еще одним способом отъема денег у населения была подмена запчастей. В ряде случаев мастер говорил, что технику нужно везти в мастерскую, и забирал ее домой. Там исправные комплектующие заменялись более дешевыми, при этом владельца заверяли, что теперь детали стоят новые.

Для солидности «компьютерные мастера» заключали с гражданами договоры, где перечислялись работы, которые практически не проводились.

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Источник — фото t.me/prosto_penza_58
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