В Пензе выходка велосипедиста привела в ужас отца двух детей

23.09.2023 | 09:26

В пятницу, 22 сентября, в пензенском микрорайоне Терновка велосипедист создал аварийную ситуацию.

Видеозапись с регистратора размещена в Сети. На ней видно, как едущий на велосипеде по правой обочине дороги мужчина неожиданно резко поворачивает налево и выезжает наперерез автомобилю.

Водитель тормозит и пропускает велосипедиста, который, даже не обернувшись, уезжает прочь. Автомобилист медленно трогается с места и, приходя в себя, кричит: «Я из-за тебя бы сейчас сел, а у меня двое детей! Дурак! Смотри по сторонам!».

Видео вызвало множество откликов.

«Там вон росгвардейцы проезжали, наверное, тоже офигели», - написал один из комментаторов.

«До пешеходного перехода-то далеко, а до кладбища полсекунды», - изложил мысль другой.

«Когда их тоже начнут наказывать?! Пока этого не делают, они себя чувствуют очень хорошо», - возмутилась еще одна участница обсуждения.

«Наказывать? Кто-то в следующий раз не затормозит и накажет», - с иронией ответили ей.

Год назад, в сентябре 2022-го, в Заречном мужчина выехал на велосипеде из жилой зоны на оживленную дорогу, а посреди нее неожиданно развернулся, двинулся обратно и оказался перед автомобилем. От катастрофы всех спасло только мастерство водителя.