Волонтеры рассказали о гибели 6 собак при отлове в Никольске

21.09.2023 | 11:17

Волонтеры заявили о жестоком обращении с животными в Никольске и гибели шести особей при отлове, проводившемся специализированной организацией (ею руководит индивидуальный предприниматель).

Сообщение о случившемся появилось на страницах благотворительного фонда «Спутник дворняги» в ночь на четверг, 21 сентября.

«На основании заявки от администрации города приехали двое ребят, среди белого дня начали стрелять всех, кто попадался на пути. На глазах шокированных жителей, детей, которые уже снимали на видео данное зверство. Пострадали животные с биркой - стерилизованные, привитые фондом, прошедшие по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск. - Прим. ред.). Щенки, домашние питомцы в ошейниках - все они стали жертвами живодеров...» - заявили волонтеры.

По их мнению, рабочие неправильно рассчитали дозу снотворного, которое выпускали дротиками. Не желая оставаться в стороне, зоозащитники вызвали полицию.

«Собрались жители, шокированные происходящим. Дети наперебой рассказывали, как бедных собачек - их друзей - без сознания кидали в фургон. Пострадали подопечные фонда: Кузя (у него срезали с уха бирку), Чернушка - привитые, стерилизованные, биркованные собаки, которых знает весь город. Их удалось вызволить из лап смерти, забрать и спасти! Еще три живые собаки удалось отнять у живодеров», - добавили сотрудники фонда.

По их словам, на разбирательство ушло около трех часов.

«Что мы увидели - это шок, зверство, статья!!! Внутри машины было 4 сбитых из фанеры ящика, с маленькими дырками, прорезанными сверху, как бы для вентиляции. Размер каждого ящика 55х57х75 см, что противоречит нормам транспортировки собак (требуется 1 кв. м на голову). В каждом таком ящике было утрамбовано по 2-3 собаки. Всего 13 собак, пятеро лежали просто сверху на этих ящиках, закрывая телами маленькие дырочки для воздуха в верхней части фанерных контейнеров. Шесть из них умерли в рвоте, моче, слюне, некоторые задавили других своими телами», - констатировали волонтеры.

Они назвали эти контейнеры настоящими гробами и уточнили, что у всех выживших собак есть травмы - свежая кровь по телу, переломы конечностей.

«Я обращаюсь к жителям г. Никольска, ко всем неравнодушным!!! Кто узнал своих питомцев - обратитесь в полицию!!! Посмотрите, в каких муках они умерли. Ведь они этого не заслужили!!! Мы, люди, должны нести ответственность за тех, кого приручили. В полицию сегодня было написано заявление от 10 жителей, которые не остались в стороне, которые стали свидетелями жестокого обращения с животными, повлекшего смерть собак!!!» - заключила представительница фонда.