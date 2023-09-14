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Из жизни

Пензенцев встревожил странный шум в разных микрорайонах города

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Вечером в среду, 13 сентября, в пензенских telegram-каналах, в сообществе в соцсети «ВКонтакте» и чате автомобилистов в Viber появились сообщения о странном шуме, слышном в разных микрорайонах города.

«В Пензе в микрорайоне Арбеково что-то странно шумит на протяжении 10 минут. Кто знает, что это?», «На Западной Поляне очень громкие звуки, похожие на полет истребителя», «Глобус тоже очень громко», «На Шуисте тоже гудело», - обозначили пензенцы места, где был слышен непривычный звук. По описанию одного из горожан, он был похож на работу какой-то техники или шум летящего самолета.

Также гул был слышен на улице 8 Марта, в районах памятника Победы и автовокзала.

Звук запечатлен на видеозаписи, размещенной в Сети.

«ТЭЦ взорвалась, что ли?» - предположил один из комментаторов.

«Все нормально, это НЛО», - пошутил другой.

Другие участники обсуждения объяснили, что шум исходит от ТЭЦ-1.

«Как вы достали. В год по три-четыре раза «Т Плюс» стравливает воздух с системы отопления», «Готовят к зиме шлюзы», - успокоили они горожан.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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