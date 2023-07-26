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Из жизни

В Пензе ночью девушка кинулась наперерез мчащемуся автомобилю

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В историческом центре Пензы едва не произошла трагедия. Запись с видеорегистратора, сделанная 23 июля в 0:46, размещена в соцсети «ВКонтакте».

Из-за нецензурной лексики звук на портале PenzaInform.ru отключен.

На кадрах видно, что автомобиль с камерой едет по ночной улице Володарского, направляясь от Пушкина к Горького. Впереди горит зеленый светофор.

Неожиданно из темноты наперерез автомобилю выскакивает девушка в светлых брюках и блузке. Она пересекает правую полосу и попадает в свет фар. Водитель сигналит и останавливается на левой полосе. Девушка замирает и, по-видимому ничуть не испугавшись, неторопливо пятится к тротуару.

«…, … (ох, ненормальная. - Прим. ред.)!» - кричит водитель и выходит из машины, поставив ее на ручник и хлопнув дверцей. Дальнейшее вероятное выяснение отношений между водителем и беспечной гражданкой остается за кадром.

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Источник — видео vk.com/penzanovosti
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