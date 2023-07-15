Субботний коллапс в Терновке: автомобилисты встали в пробке

15.07.2023 | 13:14

В субботу, 15 июля, на улице Терновского образовалась гигантская пробка. Движение затруднено или невозможно от пересечения с Перспективной до перекрестка со Свердлова.

О пробках в соцсетях, в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Viber рассказали автомобилисты.

«Из Терновки и обратно не доедешь», «Сегодня в Терновке пробки как в будние дни в час пик. В обе стороны», «К утру рассосется», «Из Терновки не уехать, пробка от «Славы»! Рябова перекрыта, 40 лет Октября перекрыта», - поделились впечатлениями водители.

Причина заторов - перекрытие Бригадирского моста. Проезд на этом участке дороги невозможен до 23:00 16 июля. Об ограничении ранее сообщал минстрой региона, и автомобилистам предложили пути объезда.

Советом, как миновать заторы, поделился участник чата «Дорожная обстановка Пензы»: «Только что ехал со стороны «Катюши» в сторону Терновки. Ушел направо на Ростовскую, далее до Роснефть, но там дорога [плохая], на пузотерке можно бампер оторвать. Но пробок нет».