В Пензе мотоциклист проехал по встречке, чтобы избежать ДТП

07.07.2023 | 16:11

На улице Калинина в Пензе мотоциклист чудом ушел от столкновения. Аварийно опасная ситуация произошла в районе стадиона «Первомайский».

Запись появилась в Сети в пятницу, 7 июля. Автор сопроводил ее комментарием «Почти… Будьте внимательны на дороге!»

На кадрах видно, как водитель двухколесного транспорта, следующий в направлении Кривозерья, на скорости приблизился к регулируемому перекрестку (в этот момент для него горел зеленый свет) и встретился с препятствием - автомобилем Jeep Cherokee, который выезжал с улицы Краснова.

Чтобы избежать столкновения, мотоциклист вырулил на полосу, предназначенную для встречного движения, и проехал по ней несколько десятков метров.

Обсуждая ситуацию, пользователи разделились на две группы, одна из которых защищала автомобилиста, другая - мотоциклиста. К единому мнению люди так и не пришли.