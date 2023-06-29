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Из жизни

Схитрившего на платной парковке водителя Mitsubishi накажут

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В Пензе водители продолжают покидать платные парковки, не расплатившись за услугу и забыв, что за их действиями наблюдают камеры.

В четверг, 29 июня, Управление транспорта и связи г. Пензы опубликовало видео, сделанное на парковке на улице Лермонтова, рядом с областной больницей имени Н. Н. Бурденко.

Камера запечатлела, как 28-го числа в 8:25 водитель Mitsubishi Pajero Pinin вернулся на стоянку, сразу же поднял шлагбаум, перекрывающий выезд, а затем направился к своей машине.

Вскоре мужчина спокойно покинул парковку, шлагбаум опустился за ним.

«Ответственность за данное нарушение предусмотрена статьей 3.7. Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях. По данному факту возбуждено административное производство. Нарушителю грозит штраф в размере 2 000 рублей», - сообщили в управлении.

Помимо такого способа покинуть парковку бесплатно, водители изобрели еще один: проскочить за машиной, водитель которой расплатился и проехал по правилам.

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Источник — видео Управления транспорта и связи Пензы
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