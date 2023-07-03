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Из жизни

Попал мячом: в Пензе мать просит защитить сына от соседа

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Нередко в Пензе возможности детей при игре во дворах ограничены настолько, что одно неверное движение может привести к неприятным последствиям.

Так, мать 11-летнего мальчика сейчас пытается защитить сына от соседа, в машину которого тот попал футбольным мячом. О ситуации в понедельник, 3 июля, детский омбудсмен Елена Столярова рассказала на своей странице во «ВКонтакте».

Пензячка пришла на прием к уполномоченному по правам ребенка и попросила о защите, потому что владелец автомобиля грозит семье судом.

«А где вообще играть детям, если весь двор превратился в парковку? Это системная проблема в городе! Детям, особенно летом, необходимо игровое и спортивное пространство.

Городской администрации надо найти решение этой проблемы. Там, где есть рядом с домами ФОКи и футбольные поля, игровые площадки, детям нет необходимости играть между машинами и наносить материальный ущерб их владельцам», - высказала свое мнение Елена Столярова.

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