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Из жизни

Пензячка не дает дочери поступить на учебу в Москву из-за пособия

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15-летняя пензячка, окончившая 9-й класс, не может исполнить мечту и пойти учиться в московский лицей при Высшей школе экономики, к поступлению в который усердно готовилась на протяжении двух лет.

О ситуации уполномоченный по правам ребенка Елена Столярова рассказала в понедельник, 3 июля, на своей странице во «ВКонтакте».

Девочка успешно сдала ОГЭ, подала документы в образовательное учреждение и вскоре узнала, что принята на бюджет. Однако мать ее радость не разделила.

После смерти первого супруга женщина вышла замуж во второй раз. На содержание ребенка ей направлялась пенсия по потере кормильца.

«Позвонила бабушка внучки. Родная мама и отчим уехали на отдых в Турцию и категорически против переезда девочки в Москву, потому что пенсию по потере кормильца придется перевести на счет дочери», - пояснила детский омбудсмен.

Елена Столярова подчеркнула, что девочке 15 лет, у нее есть паспорт и она может сама принять решение о том, куда ей поступать и какую специальность получать, тем более если она уверена в своих силах.

Через органы опеки юная пензячка может подать документы в региональное отделение Социального фонда России об открытии счета на ее имя, куда ей поступало бы пособие по потере кормильца.

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