Жительницу Пензы огорчает вид сквера на улице Карла Маркса

29.04.2023 | 20:00

В семье Елены Евгеньевны есть ценная книга, изданная в конце 50-х годов. Это сборник фотографий Пензы того времени. Горожанка рассматривает их и сравнивает пейзажи на улице Карла Маркса прошлых лет и настоящего времени.

«Раньше через каждый метр стояли деревья, вся улица утопала в зелени. Это освежало воздух, тень была, а сейчас квартал можно назвать пустыней», - возмутилась пензячка.

Ей не дает покоя сквер близ картинной галереи. Она помнит его ухоженным.

«Люди сидели там, отдыхали, фонтанчик был, все там убиралось, было чистенько. Через этот сквер в картинную галерею идут, там тропинка есть, в очень опасную превратилась, потому что там никто не убирается», - рассказала Елена Евгеньевна.

У нее есть предложение посадить вдоль дороги побольше молодых деревьев, и тогда со временем улица Карла Маркса вновь станет тенистой и зеленой.