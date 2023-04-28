Тротуар на улице Карпинского стал травмоопасным для пешеходов

28.04.2023 | 22:14

«Сказали, доделают. Депутаты какие-то, когда выбирали. А так и осталось», - рассказал пензенец Юрий Александрович.

У разбитой дороги оказались жители дома на Карпинского, 44а. Предвыборных обещаний народные избранники не сдержали. Тротуар вдоль многоэтажки требует ремонта: асфальт раскрошился, бордюрный камень тоже не первой свежести.

Люди не рискуют ходить по проезжей части и осторожно ступают по разбитой пешеходной зоне, покрытие которой весьма травмоопасно. Но во время дождя вариантов у тех, кто передвигается на своих двоих, нет - они вынуждены делить дорогу с автомобилистами.

«Вода когда зайдет здесь - грязь. Еще сторона не южная, долго здесь сохнет», - отметил Юрий Александрович.

Особенно тяжело приходится родителям с колясками и людям преклонного возраста. Хорошо хоть, проблем с освещением в районе нет, подчеркивает пензенец, в темноте по этому тротуару ходить было бы опасно для здоровья.

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