Пензенец предложил решение проблемы с парковкой во дворах

15.04.2023 | 19:43

Весной, с появлением зеленой травы, автомобилисты столкнулись с серьезной проблемой - где припарковать свое транспортное средство. Оставлять его на газоне чревато, за это предусмотрено административное наказание. А законных мест в пензенских дворах на всех не хватает.

Председатель ТСЖ на проспекте Строителей, 59, Валерий Белов говорит, что сложившуюся ситуацию, когда придомовые территории не позволяют разместить большое количество машин, нужно и можно исправить.

«На мой взгляд, этот вопрос решается в комплексе. Во-первых, необходимо определить с муниципалитетом, чья это территория, к кому относится - к дому или к соседней территории. Второй момент - необходимо с жителями согласовать этот вопрос, провести общее собрание и определить, что жители не возражают, чтобы на данной территории находилась парковочная зона», - рассказал Валерий Белов.

А дальше организовать место под стоянку транспорта совместно с автомобилистами. Собрать средства на асфальтировку или засыпать территорию щебнем, опять же финансовые траты ложатся на владельцев машин. Деньги, которые поступают на счет многоквартирного дома, остаются нетронутыми.

«И четвертый момент - это уже взаимодействие с администрацией, чтобы они уже это воспринимали как парковочную зону и не накладывали штрафы», - предложил Валерий.

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