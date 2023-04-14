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Из жизни

На улице Загородной люди устроили свалку на месте снесенного барака

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Не ветром принесло мусор на обочину улицы Загородной. На месте снесенного трехквартирного барака образовалась свалка. Дом разрушен давно, а отходы бытовые - свежие. Елка еще зеленая, пакеты пылью не покрылись. Пенсионерка из ближайшего жилого строения не отрицает своей причастности.

«Кидаю, а там не видно же, здесь нормально», - рассказала Антонина Васильевна.

Женщина не в одиночку засыпает хламом участок, столько она точно не набросала бы. Шины, покрышки, старые автодетали явно выкинули владельцы ближайших гаражей.

Название «Загородная» не означает, что улица обойдена вниманием и заброшена. Муниципалитет вносил ее в список подлежащих ремонту, и она была закатана в асфальт по программе «Безопасные и качественные дороги». Есть тротуар, деревья вдоль проезжей части опилены.

Черной неблагодарностью отплатили некоторые местные жители, устроив свалку у себя же под носом.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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