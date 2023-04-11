Пустырь на улице Пушанина стал похож на мусорный полигон

11.04.2023 | 21:01

Придомовая территория и муниципальная земля - две большие разницы. Вдоль многоэтажки на улице Пушанина, 44, чистота и порядок, но стоит сделать несколько шагов и ступить на городские площади, как тут же оказываешься словно на мусорном полигоне. Огромная территория усеяна различной тарой, пакетами и так далее.

Александра Алексеевна говорит, что с периодичностью примерно раз в год пустырь убирают, чаще всего во время месячника по благоустройству.

«Субботник - это замечательно, но это разовая акция, а что будет на следующий день? А через неделю? Все та же картина. Администрация у нас, понимаете, я вообще не знаю, зачем она, мне непонятно. Они заявляют, причем таким обиженным тоном, что это не их вообще задача - убирать», - возмутилась пенсионерка.

Александра Алексеевна считает, что браться за грабли руководству Первомайской администрации и не следует, требуется организовать процесс. Кроме того, необходимо благоустроить территорию контейнерной площадки. Место сбора твердых коммунальных отходов огородить, чтобы мусор не разлетался по округе. Молодую поросль вырубить, тогда у людей, быть может, отпадет желание бросать мешки в кусты.

«Здесь даже люди поучаствуют, хотя бы внести какие-то деньги. Я знаю, у нас на Гидрострое это практикуется - щебенку завозят, чтобы ставить машины», - отметила Александра Алексеевна.

Но инициатива жителей дома № 44 на улице Пушанина никак не может найти отклик в администрации Первомайского района.

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