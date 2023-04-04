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Из жизни

В Пензе песок на газоне встревожил противников стихийных парковок

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Проблему с парковочным местом возле дома № 43 на улице Луначарского кто-то из автовладельцев захотел решить раз и навсегда. Но обустройство стоянки не прошло незаметно для окружающих - яркий желтый песок привлек внимание жителей района. Новость быстро разлетелась в интернете.

«Данная улица характеризуется как прилегающая территория, и на ней постоянно устраивают парковку, при этом не думая о газоне, превращая его в грязь. Прошу обратить на это внимание», - сообщил комментатор.

Освободить газон потребовали не только пользователи социальных сетей. Прохожим тоже не понравилось опасное соседство с автомобилями.

«Плохо, конечно. Они ездят по тротуару, и все, того гляди задавят», - пожаловалась пенсионерка.

Попытку обустроить местечко под авто журналисты «Службы 11» запечатлели еще и на камеру мобильного телефона и отправили снимки в управление ЖКХ.

Тем временем из мэрии пришло сообщение о ежедневных рейдах по выявлению транспортных средств, стоящих на газонах. Они проводятся в том числе и на улице Луначарского.

Городская власть регулярно привлекает к административной ответственности любителей парковаться в неположенном месте. А случаем с песком, рассыпанным возле дома № 43, займутся уже правоохранительные органы. Администрация Железнодорожного района отправила соответствующее письмо в УМВД.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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