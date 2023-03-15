Сетевое издание|18+|Среда|15 мар 2023|20:46
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+6oC
+7oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В домах в центре Пензы люди два года живут без горячей воды

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Далеко не у всех жителей двух высоток на улице Пушкина есть возможность приобрести бойлер и забыть о перебоях с горячей водой раз и навсегда, хотя расходы на дорогостоящее оборудование через несколько лет наверняка бы окупились. Из-за плохого качества подаваемого ресурса его расход увеличился больше чем вдвое, а стоимость ГВС остается прежней.

«Чтобы получить горячую воду, приходится очень долго сливать - идет холодная. В обоих домах пропала вода в полотенцесушителях, они стали холодными. Уже год как ситуация продолжается. Мы несколько раз обращались через управляющую компанию к руководству сетей, приезжали комиссии, но вопрос не решается», - рассказал Алексей Петрович.

«Управляющая компания в курсе, что полотенцесушители холодные и плохо идет горячая вода. Когда оборудование ЦТП и трубы меняли, это и произошло», - пояснила Светлана Юрьевна.

Около 300 человек, живущих в многоэтажках в самом центре города, вынуждены обходиться без нужного в быту ресурса. Обслуживающая организация не раз обращалась в компанию, отвечающую за подачу горячей воды. Но решение проблемы затянулось, и людям ничего не оставалось, кроме как звонить в «Службу 11».

«Я заселилась в этот дом в 1992 году, 8 февраля. Таких проблем никогда не было. Какие-то были, но решаемые. А эта уже с 21-го года не решается, мы сидим без горячей воды, так тоже нельзя! Я строитель, ветеран труда, отработала 40 лет - и почему я должна страдать?» - возмутилась Ольга Леонидовна.

В ресурсоснабжающей организации пообещали проверить работу оборудования ЦТП № 173: возможно, засорился насос. Еще одна жалоба местных жителей, касающаяся благоустройства территории после прокладки новых труб, также направлена тепловикам.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте