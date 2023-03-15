В домах в центре Пензы люди два года живут без горячей воды

15.03.2023 | 19:00

Далеко не у всех жителей двух высоток на улице Пушкина есть возможность приобрести бойлер и забыть о перебоях с горячей водой раз и навсегда, хотя расходы на дорогостоящее оборудование через несколько лет наверняка бы окупились. Из-за плохого качества подаваемого ресурса его расход увеличился больше чем вдвое, а стоимость ГВС остается прежней.

«Чтобы получить горячую воду, приходится очень долго сливать - идет холодная. В обоих домах пропала вода в полотенцесушителях, они стали холодными. Уже год как ситуация продолжается. Мы несколько раз обращались через управляющую компанию к руководству сетей, приезжали комиссии, но вопрос не решается», - рассказал Алексей Петрович.

«Управляющая компания в курсе, что полотенцесушители холодные и плохо идет горячая вода. Когда оборудование ЦТП и трубы меняли, это и произошло», - пояснила Светлана Юрьевна.

Около 300 человек, живущих в многоэтажках в самом центре города, вынуждены обходиться без нужного в быту ресурса. Обслуживающая организация не раз обращалась в компанию, отвечающую за подачу горячей воды. Но решение проблемы затянулось, и людям ничего не оставалось, кроме как звонить в «Службу 11».

«Я заселилась в этот дом в 1992 году, 8 февраля. Таких проблем никогда не было. Какие-то были, но решаемые. А эта уже с 21-го года не решается, мы сидим без горячей воды, так тоже нельзя! Я строитель, ветеран труда, отработала 40 лет - и почему я должна страдать?» - возмутилась Ольга Леонидовна.

В ресурсоснабжающей организации пообещали проверить работу оборудования ЦТП № 173: возможно, засорился насос. Еще одна жалоба местных жителей, касающаяся благоустройства территории после прокладки новых труб, также направлена тепловикам.