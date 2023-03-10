Крутой подъем у зебры на Кижеватова делает переход опасным

10.03.2023 | 21:27

Не принимают пензенцы переход на улице Кижеватова. Больше года им пользуются, но не упускают возможности покритиковать. Претензии обоснованны.

«Крутой слишком. Когда скользко, тяжело подняться», - рассказал мужчина.

Спуск к зебре ведет от дома на Кижеватова, 2. Раньше люди пересекали дорогу от строения № 6 до рынка. Чиновники решили переместить переход, потому что машины от базара выезжали сразу на пешеходный. Он нерегулируемый, и возникали опасные ситуации.

Новому народ тоже не доверяет, дорогу стремится пересечь поскорее. Но перед пензенцами возникает крутой подъем.

«Лестница нужна, конечно, потому что когда не скользко, еще полбеды, а если скользко, то под машину прямым ходом», - отметила женщина.

«Гололедица была, и под машину как раз заезжаешь. Хорошо, машина медленно ехала. Кто же принял? А с этой стороны вообще асфальта нет. Сейчас весна начнется - я перешел, и надо два километра обходить», - пожаловался пензенец.

Пожилые спускаются осторожно, держатся за столбы, радуются, если кто-то подаст руку и поможет выйти на небезопасную дорогу. Знак уже пытались снести - машина повредила декоративный элемент внизу.

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