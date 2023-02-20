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Из жизни

Железнодорожный переезд на Чаадаева нуждается в ремонте

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Железнодорожный переезд на улице Чаадаева возвращается к исходному состоянию. Покрытие рядом с рельсами повреждено. Так было в прошлом десятилетии. На участке возникали заторы, автомобилисты вынужденно снижали скорость, чтобы перевалиться через рельсы с минимальным риском для машин.

Регулярный мелкоямочный ремонт, когда засыпали щебнем, к ощутимым результатам не приводил. Необходимо было выравнивать асфальтом.

«Нормальный асфальт всегда нужен и везде. Это наша беда», - отметил пензенец.

Тогда муниципалитет изыскал возможность ремонта, и рельсы на какой-то период перестали быть серьезным препятствием на пути. Но нагрузка и время сыграли роль.

Потерпеть автомобилистам осталось недолго. Грядет ремонт улицы, как журналистам «Службы 11» сообщили в пресс-службе администрации Пензы, участок с переездом тоже будет обновлен.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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