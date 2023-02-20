Сушилка для белья на Луначарского стала парковкой для машин

20.02.2023 | 21:28

Парковка транспортного средства - извечная проблема, существующая практически в каждом дворе. Возле строения № 49 на улице Луначарского автовладельцы стараются занять любое свободное местечко. Например, территорию, предназначенную для сушки белья.

Конечно, в последнее время в многоквартирных домах проживает не так много людей, которые регулярно развешивают пододеяльники и простыни на свежем воздухе, но желающие есть.

«Плохо, но куда деваться, сейчас везде машины. Гаражи настроили, туда никто не ставит, все - вот. Я на балконе сушу, а здесь сушат у нас летом», - рассказала Раиса Анатольевна.

Вряд ли теперь кто-то отважится развешивать белье над выхлопными трубами. Если благосостояние граждан и дальше будет расти, то вскоре машины займут большую часть придомовых территорий. Сушилки уже заставлены автомобилями.

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