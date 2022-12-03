Из жизни

Зато нет крыс: в доме на Кураева кошек живет больше, чем людей

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Кошкин дом есть в Пензе - это Кураева, 14Б. Зверей в нем больше, чем людей. Чертова дюжина хвостатых обитает в двухэтажке.

Когда здесь появилась первая кошка, не припомнят даже старожилы, но в прошлом численность зверей контролировали. А теперь, когда несколько квартир в ветхом доме опустели, животные почувствовали себя хозяевами.

«Плодятся, там подкармливают их, так они и живут. Каждый выносит, у кого что есть, а их все больше. У нас кошек море здесь! Это сколько еще пропало - вообще неизвестно», - рассказала Марина Александровна.

Они милы, при этом своенравны, но несомненно приносят пользу.

«Зато у нас нет теперь крыс, которые бегали табунами. У нас теперь кошки!» - отметила женщина.

Вдруг кому-то приглянется какой-нибудь пушистый или с гладкой шерстью зверь, серый, черный, пятнистый - их 13, на любой вкус. Жители будут рады, если кошки обретут дом взамен холодного подъезда. Забрать можно в любое время, двери открыты.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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