Из жизни

Жители дома на Тарханова, 9Б, остались без подъездных путей

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Театр юного зрителя - как граница: до него есть жизнь, полная благ цивилизации, за зданием - островок, к которому теперь не подъехать. Стоит на нем дом № 9Б на улице Тарханова.

«Вокруг - вода. Единственная проезжая дорога раскопана. Полностью все перекопали, к нам не может ни пожарная машина проехать, ни скорая», - рассказала местная жительница.

Весной начался капитальный ремонт ТЮЗа, в здании бывшего Дома культуры все переделывают под современные нормы. Территорию предполагается благоустроить и озеленить. Дорога к Тарханова, 9Б, проходила между театром и техникумом. По ней действительно ездить нельзя.

«Случись что, никто не проедет. Личных авто у нас нет. У соседа «Волга» есть, но он теперь ее неизвестно где ставит», - посетовала горожанка.

Ранее вдоль бокового фасада здания ТЮЗа после раскопок была непролазная грязь. Сейчас засыпали песком, и на свой страх и риск жители ходят домой - на остров.

В последние дни из-за раскопанной дороги даже алкоголики перестали приходить. Они обычно любят посидеть здесь на тихих живописных берегах.

О пожарных машинах жители Тарханова, 9Б, не просто так упоминают.

Соседний восьмиквартирный № 9 полыхал так, что весь Маяк видел. Его подожгли, вероятно, нетрезвые граждане. Пожарные машины подъезжали именно по единственной дороге, ныне недоступной из-за стройки. Других путей действительно нет, есть только узкая тропа в обход.

Дальше можно пройти по парковке соседних высоток и выйти на основную дорогу на Тарханова - минут 10 быстрым шагом.

Так что дом № 9Б без подъездного пути - в большой опасности на своем пятачке, который люди сейчас называют островом невезения. В управлении капитального строительства сообщили, что асфальтировка дороги между техникумом и ТЮЗом предполагается.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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