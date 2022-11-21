Из жизни

В Пензе инвалид пожаловалась на крутой пандус в подъезде дома

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Как спуститься по крутому пандусу в подъезде дома № 5 на улице Собинова, задается вопросом Елена. Коляска весом около 60 килограммов, а если прибавить еще и вес человека, сидящего в ней, получается опасный аттракцион.

«Были представители ЖКХ, которые помогали устанавливать эту систему. Я им предложила самим спуститься на инвалидной коляске, чтобы они мне поверили. Они прекрасно видят, что этот пандус приспособлен только для спуска и поднятия колясок без людей», - рассказала Елена.

Инвалид первой группы целых два года добивалась установки конструкции для лиц, имеющих ограничения по здоровью. Писала губернатору, депутатам Законодательного собрания - и наконец-то инклюзивное пространство в подъезде создано. Вот только пользоваться спуском женщина не может, слишком крутая горка получилась.

«Сопровождающий мне коляску спускает, там ее ставит, я спускаюсь пешком. И потом так же поднимаюсь. Это хорошо, я еще частично могу. А врачи говорят, чем дальше - тем хуже будет», - отметила женщина.

И Елена может оказаться полностью прикованной к инвалидному креслу. Поэтому и просит представителей власти посодействовать ей в установки в подъезде специального механического подъемника. Правда, стоит подобный пандус несколько сотен тысяч рублей. У жительницы Пензы таких денег нет.

А вот к инклюзивному пространству, созданному у подъезда многоэтажки, Елена претензий не имеет. Там очень удобный пандус, до которого нужно только добраться.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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