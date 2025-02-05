В Пензе судебный пристав хотел лишить инвалида пенсии

05.02.2025 | 12:44

Житель Пензы, находящийся на инвалидности, вынужден был обратиться в прокуратуру за защитой своих прав.

Мужчина числился в должниках, и в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

С июня 2024 года законодательство запрещает удерживать социальную пенсию по инвалидности в счет уплаты долга. Однако судебный пристав вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства мужчины.

Ситуация изменилась лишь после вмешательства надзорного ведомства. Права инвалида были восстановлены, незаконное постановление пристава отменено, деньги с него удерживать не стали.

«Прокурор Железнодорожного района внес руководителю регионального управления ФССП России представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.