Участникам СВО с двойной ампутацией предоставят машины

19.02.2025 | 16:38

В Пензенской области ветеранам СВО, которым из-за тяжелых увечий провели двойную ампутацию, будут предоставлять автомобили с ручным управлением.

Один из жителей региона, участник спецоперации, уже прошел обучение в автошколе и освоил управление машиной подобного типа, рассказала в среду, 19 февраля, во время эфира, организованного ЦУРом во «ВКонтакте», руководитель пензенского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова.

«В дальнейшем такой автомобиль будет мужчине предоставлен фондом», - добавила Клейменова.

По ее словам, пензенец пока единственный изъявил желание снова сесть за руль, он не потерял интерес к вождению, несмотря на травму.

Клейменова пояснила, что и другие ветераны с двойной ампутацией смогут пройти обучение в автошколе - соответствующее соглашение с организацией подписано. Процесс не занимает много времени.

«Человек, если уже ездил за рулем, ни с чем сложным не столкнется», - заверила Клейменова.