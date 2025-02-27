Участнику боевых действий предложили большую квартиру в Заре

27.02.2025 | 10:11

В Пензе участнику боевых действий, который почти 30 лет стоит в очереди на получение жилья по договору социального найма, предложили квартиру в Заре.

В среду, 26 февраля, мужчина, который сейчас ютится с женой и двумя детьми в помещении спецфонда в Арбекове, пришел на прием к главе города Олегу Денисову.

В мэрии уточнили, что пензенец имеет инвалидность, ограничивающую движение, поэтому ему можно предоставить только такое жилье, которое будет соответствовать требованиям доступности.

Олег Денисов предложил мужчине подумать над переездом в новую трехкомнатную квартиру в Заре, адаптированную под людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Глава города сообщил заявителю, на какие ведомства он возложил ответственность по решению данного вопроса, а также распорядился, чтобы после приема граждан мужчину подробно проконсультировали сотрудники отдела распределения муниципального жилищного фонда администрации», - пояснили в пресс-службе мэрии.